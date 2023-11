Weah di nuovo infortunato, niente Juve-Inter: quante partite salta?

La Juventus si prepara per il big match di campionato contro l'Inter senza i nazionali, attesi domani al rientro alla Continassa. L'ultimo a rientrare sarà Bremer , impegnato con il Brasile contro l'Argentina nelle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale. Intanto, dal centro sportivo bianconero, arriva un'altra brutta notizia per Massimiliano Allegri : ricaduta per Timothy Weah , che salta quindi la sfida contro i nerazzurri e non solo.

Juve, Weah out: quando rientra?

Il calciatore statunitense era atteso per l'allenamento in gruppo ma non ha ancora recuperato dall'infortunio e salterà le prossime partite della Juve. Sicuramente non sarà domenica all'Allianz Stadium a disposizione di Allegri. Nuovi test medici, infatti, hanno evidenziato la necessità di stare fermo fino a inizio dicembre. Per recuperare al 100% avrà bisogna di circa venti giorni. Weah, oltre Juve-Inter, salterà sicuramente la trasferta a Monza in programma l'1 dicembre e rischia fortemente di non esserci anche per la gara casalinga contro il Napoli dell'8 dicembre.