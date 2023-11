La Juve ripensa a uno stadio nuovo per la Next Gen e le Women

La Juventus si costruisce un nuovo stadio. Non subito, per carità, ma il progetto è tornato d'attualità e se ne parlerà nel corso dei prossimi dodici mesi. L'idea è quella di dare un impianto per la Next Gen e le Women, uno piccolo stadio da 3000/4000 posti, sullo stile del Johan Cruyff di Barcellona. Una piccola bomboniera, con tribune prefabbricate, che consentirebbe alle due squadre di non dover girare per il Piemonte. Il progetto, che risale al 2017, è quello di prendere l'area del vecchio Palazzetto dello sport che sorge esattamente davanti allo Stadium e ora è in disuso da oltre un decennio. L'attuale contratto di concessione scadrà l'anno prossimo e la Juventus è pronta a rilevarlo per edificare lì il nuovo stadio.