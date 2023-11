Vlahovic, endorsement Del Piero: “Quanti attaccanti sono capaci di farlo?”

"La posizione della Juve? È esattamente quella che si merita, al di là delle critiche del gioco… Il gol di Vlahovic? La differenza la fa il passaggio che fa a Chiesa, che dà il via al contropiede. Quanti attaccanti sono capaci di fare questo? È molto difficile fare gol alla Juve, lo dicono le statistiche. Questa è la fortezza creata da Allegri". Lo ha detto Alessandro Del Piero , ospite a Sky Sport, dopo il pareggio di 1-1 tra Juventus e Inter . Poi, su Vlahovic e l'esultanza particolare dopo la rete del vantaggio bianconero : "Esultanza Vlahovic? Vorrei sottolineare la grande tensione che c'è a vestire la maglia di una squadra come la Juventus, non segnava da un po' e poi bisogna analizzare il momento. Stasera ha fatto meglio di tante partite".

Le parole di Del Piero dopo Juve-Inter

Sulla partita: "Credo che non ci si potesse aspettare più di quello che si è visto per quelle che sono state le forze in campo. Il primo tempo è stato molto intenso a livello fisico, alla fine il pareggio andava meglio all'Inter ma in entrambe le squadre non c'era quella cosa di fare qualcosa in più. Entrambe però hanno dimostrato di essere due squadre solide che possono lottare per lo Scudetto".