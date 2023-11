La Russa: "Volevo fare il ministro dello Sport per andare contro la Juve"

"Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito, ma il Presidente del Consiglio ha detto no.Giorgia Meloni mi ha detto ‘Lo fai per aiutare la tua Inter’. Io le ho risposto: ‘Assolutamente no, semmai per affossare la Juventus…'”.Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando ad un evento politico all'indomani del derby d'Italia.