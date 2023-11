Juve, occhio al Monza: cos'è il rischio 'Sassuolo'

Se è vero che la storia insegna e deve essere preziosa compagna per affrontare al meglio il presente al fine di ipotecare un futuro migliore, è bene che la Juventus, intesa come gruppo a disposizione di Allegri, zavorri per bene le caviglie per evitare di volare troppo in alto e, di colpo, cadere a terra. In effetti alla vigilia della trasferta di domani sera a Monza, emergono analogie spiccatamente evidenti con ciò che accadeva poco prima della trasferta di Reggio Emilia, in casa del Sassuolo. I bianconeri si erano portati in Emilia un Tir pieno di elogi per l’inizio di campionato sfavillante visto che nelle prime 4 partite avevano firmato la brillante vittoria di Udine per 3-0, il pari interno con il Bologna, il successo all’inglese di Empoli e la legnata data alla Lazio di Sarri all’Allianz. Troppe carezze, troppe coccole, troppi sogni di gloria prima della serata da incubo in cui Szczesny sarebbe dovuto finire tre volte nel tabellino alla voce marcatori per il Sassuolo visto che con erroracci propriziò tre dei quattro gol con cui i neroverdi vinsero sulla Juventus per 4-2. Ecco, il rischio di rivedere un bis a livello di concentrazione in teoria porrebbe riproporsi domani sera alle 20.45 allo U-Power Stadium. Perché la Juve sta viaggiando in mezzo alle stelle grazie alle cinque vittorie di fila nelle ultime sei partite, a cui bisogna aggiungere l’ultimo pareggio robusto ottenuto a Torino contro l’Inter. E proprio la sfida contro i monzesi, complice il gioco degli anticipi può regalare, passando da una vittoria sui brianzoli, l’ebbrezza del primo posto in attesa del risultato di Napoli-Inter programmata per domenica sera. Anche un pareggio dei nerazzurri consentirebbe ai bianconeri di mantenere la prima posizione in condivisione con la formazione di Simone Inzaghi.