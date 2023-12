"Palladino? Come al solito Galliani...": la frase di Allegri diventa virale

TORINO - Durante la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Monza (venerdì, ore 20:30) Massimiliano Allegri ha parlato del suo ex dirigente ai tempi del Milan Adriano Galliani . Nel presentare il match contro i brianzoli, bestia nera dei bianconeri nella passata stagione, Allegri ha speso parole al miele verso Galliani: "Facciamo una cosa per volta, perché comunque domani è l'immediato e giochiamo con il Monza del mio amico Galliani che adesso ci diamo del tu dopo che anni ci siamo dati del lei, che come la solito si conferma un dirigente veramente di altissimo valore e io sono stato molto fortunato a lavorare con lui e avere un ottimo rapporto così come con tanti altri. Ma a lui sono veramente legato a livello affettivo".

Su Palladino

All'allenatore bianconero è stato chiesto anche un parere sul collega Raffaele Palladino, il commento citando ancora il lavoro dell'amministratore delegato brianzolo: "Come al solito Galliani non ha sbagliato allenatore. Lui sta facendo molto bene e sono certo che nella sua crescita possa solo continuare a migliorare. Ci sono tanti allenatori giovani che stanno crescendo e questo è importante".

Allegri e Galliani

Lo stesso Galliani in diverse interviste non ha mai nascosto il suo affetto per l'ex allenatore del Cagliari, rivendicando con orgoglio quando nell'estate del 2010 lo prelevò dalla compagine sarda affidandogli il Milan certo del suo valore. Allegri infatti non fallì alla prima annata alla guida dei rossoneri portandoli al 18° scudetto. Il matrimonio tra Allegri ed il Milan durò però solo 4 anni con l'esonero il 13 gennaio del 2014, Galliani quel giorno: "Sono assolutamente dispiaciuto per Allegri e per come è andata soprattutto dal lato umano", Allegri che fu il secondo allenatore dell'era Berlusconi con la media punti più alta dopo Carlo Ancelotti. Il rapporto tra i due rimase comunque saldo anche dopo la separazione dal Milan, pià volte Allegri e Galliani sono stati visti insieme ad eventi sportivo o per semplici prazi/cene.