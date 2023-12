Ultime Juve: Alex Sandro titolare col Monza, Nicolussi Caviglia più di Locatelli

TORINO - Dopo il pari contro l'Inter, la Juventus alza il sipario del 14° turno di Serie A con la delicata trasferta di Monza . I bianconeri vanno alla ricerca dei tre punti per continuare il duello contro i nerazzurri dopo l'1-1 dello scontro diretto di settimana scorsa. Rispetto alla sfida agli uomini di Inzaghi ecco i cambi che potrebbe apportare Allegri nell'11 di partenza contro i brianzoli per provare a battere Palladino che al momento è a 2 vittorie su 2 con il tecnico toscano.

Le probabili scelte di Allegri

Questi i cambiamenti di Allegri rispetto alla sfida contro l'Inter. In difesa riposo per Rugani e spazio dal primo minuto ad Alex Sandro recuperato a pieno dall'infortunio. Il brasiliano torna nel trio di difesa dopo l'ultima apparizione di agosto alla seconda di campionato contro il Bologna. Assente nelle ultime dieci gare (fino al rientro nelle battute finali contro l'Inter) nelle quali la Juventus che ha messo a segno 8 vittorie, 1 pareggio con l'Atalanta e 1 sconfitta col Sassuolo. A centrocampo la novità è Miretti: Cambiaso destinato alla panchina con McKennie ad agire sull'out di destra. Altra chance da titolare per Nicolussi Caviglia con Locatelli non ancora al pieno della condizione.