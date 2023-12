Gatti: "Juve, il gol emozione pazzesca. Giochiamo per essere primi"

"Ultimi due minuti? Come posso raccontarteli, non lo so neanche io, è un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. Prima della partita ci eravamo detti che dovevamo essere primi. Spiace per il gol preso, sono 3 punti che pesano tantissimo". Lo ha detto Federico Gatti, a Dazn, dopo aver segnato la rete decisiva nella vittoria della Juve a Monza.