Monza-Juve, instant karma Gagliardini: esulta in faccia a Rabiot, poi...

MONZA - Tre punti pesanti conquistati all'ultimo respiro con la rete di Gatti al 94' a regalare il 2-1 per la Juventus sul campo del Monza. Una vittoria in extremis arrivata dopo il pari dei brianzoli firmato da Valentin Carboni ad inizio recupero, una reazione di carattere dei bianconeri che permettono ad Allegri di battere per la prima volta in Serie A la formazione di Palladino. Un finale ricco di emozioni che ha regalato anche attimi di tensione con l'episodio incandescente tra Roberto Gagliardini e Adrien Rabiot che si è poi protratto anche sui social.