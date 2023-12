Allegri, tocca a Bremer in attesa del regalo di Natale. E non è il solo…

In attesa di infiocchettare sotto l’albero di Natale un centrocampista per Allegri, l’ormai rodato tandem dell’area tecnica composto da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna continua a lavorare a un altro tipo di lista. Non quella dei desideri, così tanto in voga in questo periodo dell’anno tra grandi e piccini, bensì quella dei rinnovi della Juventus.