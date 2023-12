“Conte mostro e maestro, spesso vomitavo”: i segreti degli allenamenti Juve

Marco Borriello torna a parlare della Juventus. Intervenuto alla BoboTv, l'ex centravanti che in bianconero ha conquistato il primo scudetto dei nove consecutivi, ha ricordato il suo periodo a Torino e non solo: "Ho avuto Gasperini, Conte e Zeman. Con Zeman ho fatto la preparazione alla Roma. Ho giocato 5 anni lì, è una preparazione assurda, non dormivi per la stanchezza. L'anno prima ero alla Juve e avevo vinto lo scudetto, quanti insulti ho preso... Io mi mettevo insieme a Totti. Mi mettevo con lui e quando passavo sotto la tribuna nessuno mi insultava".