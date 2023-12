Andrea Agnelli compie 48 anni, post social e auguri Juve diventano virali

È un giorno speciale in casa Juventus . La società bianconera non dimentica Andrea Agnelli e nel giorno del suo compleanno lo omaggia con un post sui social. L'ex storico presidente della Vecchia Signora oggi ha compiuto 48 anni e il club ha voluto fargli gli auguri tramite il proprio account su X: "19 trofei conquistati insieme. Buon compleanno Andrea!". Il messaggio ha subito fatto il pieno di like e commenti diventando virale, a testimonianza di quanto i tifosi siano riconoscenti al lavoro svolto dall'ex numero uno.

Andrea Agnelli e i trionfi con la Juventus

Con lui alla guida, la squadra inaugura una stagione di trionfi. Entra in carico a maggio 2010 e dopo una sola stagione di magra inizia a mettere in bacheca i primi trofei. Dopo quarantotto anni di assenza, è il quarto esponente della famiglia Agnelli, dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, a rivestire questa carica. È proprio lui a inaugurare l'allora Juventus Stadium, la nuova casa della Signora, che diventa il fortino inespungabile che regalerà al club una storica striscia record di nove scudetti di fila. Il terremoto sportivo della scorsa stagione lo ha portato a rassegnare le dimissioni insieme all'intero CDA rimanendo formalmente in carica fino al 18 gennaio 2023. Oltre ai 19 trofei con la prima squadra, sotto la sua gestione ne sono arrivati altri dieci con la formazione femminile e uno con la seconda squadra maschile, per un totale di 30 che fanno della sua presidenza la più vincente della storia della Juventus.