Juve-Napoli a Orsato: i napoletani polemici

Juve, Napoli e Orsato: l'incrocio

In quella partita, decisiva per la lotta scudetto tra la Juve e il Napoli, gli interisti protestarono per un intervento di Pjanic su Rafinha che secondo loro andava punito con un giallo: sarebbe stato il secondo per il bosniaco. La Juventus vinse la partita in rimonta per 3-2, dopo essere passata in svantaggio per 2-1, e il Napoli, il giorno dopo, perse clamorosamente a Firenze, per 3-0. La Juve si aggiudicò lo scudetto. Da allora, i napoletani hanno sempre avuto un giudizio negativo su Orsato ritenendolo responsabile di un grave errore che aveva indirettamente penalizzato il Napoli. In realtà nessuno è mai riuscito a sciogliere il dubbio sull'entità di quel fallo, ma in compenso, anche a livello internazionale, Orsato si è tolto delle belle soddisfazioni, arbitrando la finale di Champions League 2020 e la semifinale mondiale Argentina-Croazia del 2022. La designazione di Rocchi quindi, appare logica, ma una parte del tifo napoletano rumoreggia perché certi pregiudizi sono difficili da scollare.