Zielinski, applausi Juve: ammessa la differenza con il 5-1 Napoli di gennaio

TORINO - Basta una rete di Gatti alla Juventus per superare davanti al proprio pubblico l'ostacolo dei campioni d'Italia del Napoli e vendicare i ko dell'annata passata con il 5-1 del Maradona e l'1-0 di Raspadori al ritorno. Un colpo di testa del numero 4 permette ai bianconeri di Allegri di trovare tre punti preziosi in uno scontro diretto che dà maggiori informazioni sulle gerarchie del campionato 2023-2024. Al termine della partita è il centrocampista del Napoli Piotr Zielinksi ad analizzare la sfida dello Stadium e il paragone con lo scorso anno è subito evidente: "Lo scorso anno avremmo vinto questa partita. Abbiamo fatto una buona partita, tenendo il possesso e cerando occasioni. Siamo mancati nella finalizzazione. Se stasera facevamo uno o due gol nel primo tempo, la partita sarebbe stata diversa". E proprio sul paragone con la passata stagione, Zielinski insiste parlando anche della Juve: "La differenza c'è. L'anno scorso l'abbiamo affrontata in un momento non buonissimo, oggi è una squadra solida che fa gol e non lo subisce. Soprattutto, vince le partite".