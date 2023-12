Ecco chi è stato Chiellini. E cosa sarà, per la Juve e per il calcio

Mentre pare di sentirlo, il sospiro di sollievo di migliaia di attaccanti. Mentre cala un filo di malinconia all’idea di non vederlo più combattere in campo. Mentre risalgono il fiume dei ricordi i gesti sportivi e i petti battuti. Insomma, mentre in testa fanno confusione i pensieri e le immagini, alla notizia, non certo clamorosa, ma non per questo meno significativa, dell’addio di Giorgio Chiellini al calcio giocato, si para davanti la domanda più ovvia: cosa farà adesso? Andrà alla Continassa è la risposta più vera, in tutti i sensi. Perché oggi, domani o al più tardi all’inizio della prossima settimana, Chiello farà visita ai tanti amici che ancora si allenano lì e, soprattutto, andrà ad abbracciare Massimiliano Allegri.