Dragusin-Cambiaso e il teorema anti-Juve sulle plusvalenze: ora quanto valgono?

TORINO - In un mondo che girasse un poco dritto, la Consob dovrebbe contestare “adesso” alla Juventus la plusvalenza con il Genoa innescata dallo cambio tra Radu Dragusin e Andrea Cambiaso. E dovrebbe farlo per il danno di mancati guadagni che ha determinato al club e in definitiva agli azionisti. Leggiamo dai rilievi Consob: “Juventus non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a € 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni. L’effetto netto nel conto economico 2022/23 della eliminazione della plusvalenza, dei minori ammortamenti e dell’effetto figurativo fiscale derivanti da tale diverso trattamento contabile sarebbe stato negativo per € 2,9 milioni”.