"Con la Juve tutto è permesso”: Malinovskyi-Yildiz, l’inquietante fermo immagine

GENOVA - Gli episodi arbitrali di Genoa-Juventus continuano a tenere banco. Oltre al rigore netto per fallo di mano di Bani non assegnato ai bianconeri, si continua a parlare anche dell'entrataccia di Ruslan Malinovskyi ai danni di Yildiz nel finale di partita, esattamente al minuto 90, con il risultato fermo sull'1-1 e molto nervosismo in campo. Un particolare fermo immagine di quel momento sta rimbalzando di social in social, riaccendendo l'ira e i commenti furiosi dei tifosi.