Rabiot recuperato, Allegri sorride: l'allenamento Juve verso Frosinone

Oui! Rabiot ci sarà allo "Stirpe" contro il Frosinone. Cavallo pazzo va di corsa verso l'ultima trasferta del 2023 della Juventus. Altra buona notizia per Max Allegri che aveva già recuperato Kostic dopo Genoa-Juve. Il centrocampista francese ha smaltito la botta al costato rimediata in allenamento la scorsa settimana e, a meno di colpi scena, sarà regolarmente convocato per il lunch match del turno pre-natalizio, in programma sabato.