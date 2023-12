Di Francesco: "Cosa ho detto a Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea prima della Juve"

Frosinone-Juve non è una gara come tutte le altre per Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. Tre talenti il cui cartellino è di proprietà del club bianconero e che in Ciociaria stanno trovando spazio e minuti per crescere. Sia per loro tre che per la squadra di Di Francesco questa prima parte di campionato è stata estremamente positiva: in campionato il Frosinone ha già messo 19 punti in cascina; in Coppa Italia ha eliminato il Napoli con un sonoro 4-0 al Maradona e ha raggiunto i quarti di finale (dove potrebbe ritrovare la Juve, qualora passasse contro la Salernitana).