"Ho male", Locatelli costretto a uscire dopo uno scontro con Barrenechea

FROSINONE - Dopo Alex Sandro anche Manuel Locatelli è stato costretto a chiedere il cambio durante Frosinone-Juventus . Il centrocampista italiano ha preso un colpo all'inizio della ripresa in uno scontro con Barrenechea, poi ha continuato a giocare ma si è rivolto alla panchina dicendo: "Ho male". Allegri è corso ai ripari cambiando al 54' l'ex Sassuolo per Nicolussi Caviglia .

Colpo all'anca o dolore alla costola?

Locatelli da metà novembre convive con una frattura alla costola, accusata mentre era in ritiro con la Nazionale. Per questo scende in campo con una protezione speciale, che però potrebbe non averlo aiutato abbastanza in occasione dello scontro di gioco. Il bordocampista televisivo ha parlato invece di un colpo all'anca, si aspettano notizie più chiare soprattutto in vista della partita contro la Roma del 30 dicembre prossimo.