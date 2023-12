Torino, il contratto stimola Juric. E anche il presidente

TORINO - Settimana particolare, al Toro. Urbano Cairo è corso a consegnare la maglia celebrativa per le 100 presenze sulla panchina del Toro di Ivan Juric. «Mister sono venuto a Torino solo per lei». Un blitz significativo considerando che il tecnico croato è in scadenza di contratto. Al momento è tutto fermo, il club granata prima di proporgli un nuovo contratto aspetta i risultati sul campo, aspetta l'Europa. Però, sicuramente, c'è stato un riavvicinamento. Due mesi fa la storia sembrava chiusa, ora si è riaperta. Nei prossimi mesi ne sapremo di più. Anche perché, in tutta sincerità non c'è la coda per accapparrarsi Juric. O, almeno, quest'estate nessuno dei grandi club lo ha cercato. Ma questi sono dettagli...