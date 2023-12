Matri: "Vi racconto Yildiz, alla Continassa..." E il paragone spiazza tutti

Kenan Yildiz ha stupito tutti o quasi. La prima perla in Serie A è arrivata allo Stirpe contro il Frosinone e ha lasciato in tanti a bocca aperta perché la giocata è stata da campione. In mezzo a tre è sgusciato via e con il destro ha infilato Turati sul primo palo. Al termine della gara, però, a Dazn Alessandro Matri ha parlato del talento turco e ha svelato un paio di curiosità dopo le sue visite alla Continassa.

Matri, paragone su Yildiz: le parole

L'ex attaccante bianconero ha raccontato Yildiz e di quanto ha visto nelle sue visite nel quartier generale bianconero: "Ho avuto l'occasione di andare due volte a vedere gli allenamenti della Juventus. Non lo conoscevo e tutte e due le volte lui è venuto da me, per presentarsi e a salutarmi. Mi ha fatto piacere e mi ha dato l'impressione di essere un ragazzo con sani principi". E poi ha fatto un paragone che ha spiazzato tutti: "In partita era stato paragonato a Ozil. Ci ho pensato, per me è un Berbatov meno fisico e un po' più tecnico". In chiusura ha parlato del suo potenziale: "Molto alto, ha personalità e non ha paura di giocare e confrontarsi con i propri compagni. Ha qualità importanti e il gol nel sangue: tanti ingredienti per far sì che diventi un grande giocatore".