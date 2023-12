Soulé, Kaio, Barrenechea nello spogliatoio Juve: post e video social virali

FROSINONE - La Juventus vince 2-1 sul campo del Frosinone in una sorta di "derby in famiglia" visti i giovani giocatori attualmente in prestito, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge oltre alla new entry Huijsen che, come confermato dall'allenatore dei ciociari a fine partita, si unirà al gruppetto bianconero. Proprio dopo il triplice fischio i tre giovani giocatori del Frosinone sono andati nello spogliatoio bianconero a salutare i loro ex compagni di squadra. Abbracci, sorrisi e chiacchiere con Danilo, Kostic, Iling Jr e quel Dusan Vlahovic decisivo nel successo dei ragazzi di Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus aveva salutato abbracciando Soulé e Kaio Jorge prima dell'inizio della partita e l'abbraccio è stato immortalato da una foto.