Bremer-Juve, rinnovo vicino: quando ci sarà l'annuncio e tutti i dettagli

Gleison Bremer è ad un passo dal rinnovare il suo contratto con la Juventus: il difensore brasiliano è diventato un perno fondamentale della difesa di Allegri e proprio con i bianconeri dovrebbe firmare per altri 5 anni. Archiviati i rinnovi di Gatti, Locatelli e Fagioli, sotto Natale tocca al difenore ex granata. I prossimi nodi contrattuali da sciogliere dovrebbero essere quelli di Chiesa e Vlahovic. In ogni caso, il prolungamento del contratto del difensore brasiliano verrà annunciato entro la fine dell'anno.