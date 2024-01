Cannavaro: "Scudetto Inter? Decide Chiesa! Vittorie Juve nel finale non casuali..."

Sono passati quasi 18 anni da quell’indelebile 9 luglio 2006 quando l’Italia conquistò la sua quarta e ultima Coppa del Mondo. Ma per lui, il capitano azzurro che alzò il trofeo verso il firmamento berlinese, è quasi come se il tempo si fosse fermato. Lo aiutano certo il suo look, il sorriso scintillante, il fisico invidiabile che non hanno nulla a che vedere con un cinquantenne (eppure ne compirà 51 a settembre) e soprattutto il suo immutato carisma. Non è un caso se gli organizzatori del 66° Gala per l’Atleta dell’Anno lo hanno invitato come “guest star” della serata svoltasi nella sontuosa cornice del Teatro dell’Opera di Stato ungherese, storico e imponente palazzo in stile neorinascimentale riccamente decorato con inserti barocchi, affreschi e sculture. La Scala magiara, per così dire.