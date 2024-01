Allegri fa 400 e sorride: "Le critiche? Mi diverto un sacco. Sul mercato..."

“Ringrazio i ragazzi, una bella gara. Ringrazio i tifosi con cui ho un bel rapporto e il direttore che è troppo fiducioso nel dire che farò 600 o 700 partite. Pensiamo al presente. La Coppa Italia ci porta ad una bella semifinale a Roma contro la Lazio”. Lo ha detto Massimiliano Allegri a Mediaset dopo la vittoria della Juventus contro il Frosinone nei quarti di Coppa Italia, il modo migliore per festeggiare le 400 partite sulla panchina bianconera. Il tecnico della Vecchia Signora ha aggiunto: "McKennie? Un giocatore che aveva lasciato la Juventus facendo non una bella stagione al Leeds, aveva voglia di fare bene, qui sta facendo molto bene e ora deve continuare. A grandi livelli la partita di stasera fa gioire ma va messa da parte. Da sabato riparte un’altra sfida che il Sassuolo tra l'altro all’andata ci ha fatto quattro gol”.

Le parole di Allegri dopo Juve-Frosinone

Allegri ha poi spiegato: “Siamo tornati a non prendere gol. Quando c’è da lavorare duro si lavora duro e quando si deve si rallenta, qui la squadra è cresciuta. Dobbiamo stare sereni, tranquilli, gioire delle vittorie. Fino a che non le giochi è sempre complicato, dobbiamo migliorare tante cose, eravamo nervosi, come in un paio di uscite sbagliate che potevano essere pericolose”.