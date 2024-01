Allegri, Juve-Inter guardie e ladri e retroscena Vlahovic: “Voleva spaccare tutto”

"Le partite bisogna vincerle che è l'unica cosa che conta. Non era una partita semplice perché anche stasera il Sassuolo ha trovato soluzioni che ci hanno messo in difficoltà, costringendo Szczesny a due belle parate. Abbiamo 49 punti e pensiamo al Lecce, lavorando e stando in silenzio". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo .

Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto una bella partita con delle belle occasioni, a volte avremmo dovuto essere un po' più lucidi. Sono contento anche dei cambi e sappiamo che dobbiamo lavorare sui nostri limiti, ma soprattutto dobbiamo mantenere spirito di squadra e coesione che per noi è molto importante".

Le parole di Allegri dopo Juve-Sassuolo

Allegri ha spiegato: "Giocare contro il Sassuolo è sempre complicato perché è un avversario che ti spezza la partita. Era importante avere una buona pressione e i ragazzi sono stati bravi a capire i momenti della partita per gestirla, riuscendo a tornare velocemente dietro la linea della palla quando il pressing non riusciva". Poi, su Yildiz: "Uno che stoppa il pallone e la passa come lui ce ne sono pochi. Difficilmente sbaglia le scelte e ha qualità innate. È un giocatore diverso rispetto al primo Coman che lanciai, ma Yildiz è forte anche se presto arriverà un momento in cui farà meno bene perché è molto giovane. Sono contento anche del rientro di Chiesa e da lui mi aspetto ancora di più".