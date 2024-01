"È meraviglioso", Yildiz incredulo: Vlahovic e le reazioni dopo la punizione

Quello contro il Sassuolo è stato uno show di Dusan Vlahovic . La sua doppietta nel primo tempo ha permesso alla Juve di mettere in discesca il match e poi gestirlo nel secondo tempo. Due gol da fuori area: tiro con il mancino a superare Consigli e poi la prodezza su calcio di punizione. Proprio quest'ultima ha fatto il giro del web per importanza e bellezza, tanto da essere ripresa anche oltre i confini in Italia. Tantissime le reazioni a partire dai compagni di squadra in panchina , in campo fino in... Spagna.

Vlahovic, le reazioni al gol su punizione

Un mancino preciso e perfetto a infilarsi sotto l'incrocio senza lasciare scampo all'incredulo Consigli. Vlahovic ci ha abituato a gol bellissimi e quello su punizione sembra essere ormai diventato un marchio di fabbrica dell'attaccante. Una rete che ha fatto il giro del web e non solo perché è arrivata fino in Spagna. Direttamente sulle colonne di As, infatti, anche il quotidiano spagnolo ha deciso di pubblicare il video con la prodezza del serbo scrivendo: "È meraviglioso" per indicarne la bellezza. Una reazione spontanea, come quella di Yildiz in campo e dei compagni in panchina...