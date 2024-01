Yildiz con i compagni della Juve Next Gen: la foto con un dettaglio...bianconero

Juve, Yildiz in visita alla Next Gen

Ennesima gara da protagonista in Serie A per Yildiz, che contro il Sassuolo ha letteralmente oscurato Berardi, tra gli osservati speciali della sfida. In attesa di riscendere in campo, domenica a Lecce, il turco ha deciso di visitare coloro che fino a poco tempo fa erano i suoi compagni di squadra, ovvero i calciatori della Next Gen. Yildiz è stato così immortalato insieme a Rouhi, Mbangula (con in braccio un cagnolino), Muharemovic, Salifou e Comenencia, in una foto pubblicata all'interno di una story Instagram proprio da Mbangula. La particolarità dello scatto? Sono tutti senza scarpe. Eppure viene inevitabile pensare come i calzini dei 6 siano soltanto di due colori: bianchi e neri. Una coincidenza?