Marchisio fa il cameriere sul tram: cos'è successo?

TORINO - «In mancanza di personale... presente! Per Torino questo e altro» è la frase che accompagna una foto che incuriosito tutti i follower di Claudio Marchisio . Perché l'ex centrocampista e simbolo della Juventus sembra fare il cameriere sul famoso tram ristorante che gira per Torino. Claudio ha trovato un nuovo lavoro? Si sta prestando a una campagna promozionale? Niente di tutto ciò, è solo la sua festa di compleanno (ne ha compiuti 38 venerdì scorso) che è stata organizzata proprio su quel tram. Un'idea della moglie Roberta Sinopoli , che ha invitato i famigliari per una cena itinerante per le zone più belle di Torino e con una cena servita (dai camerieri veri) a tutti gli ospiti.

La precisazione

In fondo al post Marchisio ha inoltre aggiunto: «Non è una candidatura a sindaco». Una precisazione "politica" necessaria, perché l'ultima volta che Claudio aveva espresso il suo amore per la città e la grande riconoscenza che provava, si è trovato sui giornali come candidato sindaco per il PD. Un'opzione che Marchisio non ha mai preso in considerazione, commentando con umiltà e intelligenza che «quello è un mestiere serio e deve svolgerlo chi è preparato per farlo».