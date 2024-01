Locatelli e la lotta scudetto: "Ecco cosa ha di più l'Inter della Juve"

LECCE - La Juventus vince a casa del Lecce per 3-0 trascinata dalla doppietta di Dusan Vlahovic prendendo, momentaneamente, la testa della classifica. Manuel Locatelli ha commentato così il momento dei bianconeri: "Oggi è stata una grande vittoria su un campo difficile. Loro mette sempre in difficoltà, prendono pochi gol. Il mister molte volte chiede calma, dobbiamo seguirlo perchè il gol prima o poi lo troviamo. Serviva una partita matura e siamo riusciti a farla".

Il ritorno degli attaccanti

"Noi lavoriamo per far fare gol a loro. Sono molto contento per Dusan, sta facendo molto bene, deve continuare così e stare tranquillo. I gol li fa perchè è un grande giocatore. Anche Yildiz fa la differenza. Aspettiamo Fede, c’è Milik che è anche forte. Il lavoro di squadra premia gli attaccanti, se hai questo spirito fai grandi risultati".

Il centrocampo in miglioramento

"Al di là del singolo l’evoluzione è stata di squadra. Siamo più maturi, anche quando c’è fuori uno l’altro fa una bella partita. Rabiot è forte, fa la differenza ma il lavoro di squadra ci premia ed è quello che ci chiede il mister".

Differenza con l'Inter

"Io l’ho detto più volte, la realtà è che noi siamo più giovani e in momenti diversi della carriera. Loro hanno fatto un percorso importante, noi pensiamo a noi, a vincere queste partite. Poi chi vincerà sarà più bravo. Chi vince è più bravo, gli altri parlano. Se siamo lì è perchè ce lo meritiamo, le vittorie ce le andiamo a prendere pensando più a noi che agli altri".