McKennie, la pasta col pollo e il chiarimento: "Commettete sempre un errore"

Nel gergo abbinato al calcio più diffuso sul web è ormai inflazionata l'espressione "Let him cook". Letteralmente "Lascialo cucinare", cioè preparare ciò che ha in serbo. C'è chi però di cucina se ne intende per davvero (questione di punti di vista, ovviamente): si tratta di Weston McKennie. Il calciatore della Juventus ha reso ormai celebre una sua ricetta: pasta con pesto, pomodoro, pollo, piccante e parmigiano.