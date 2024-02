Kean, ore decisive: orizzonte Juve ma può ancora partire

Gli tocca tornare a correre nell’aria poco rarefatta di Torino, zona Continassa. Eh sì, perché a meno di improbabili soluzioni dell’ultima ora, l’orizzonte professionale di Moise Kean si srotolerà ancora nel cerchio delle Alpi che fanno corona al centro sportivo della Juventus. La storia è nota, ma la riassumiamo per dovere e funzione cronistica: l’attaccante ha espresso il desiderio di trasferirsi per potere godere dello spazio che in bianconero ritiene chiuso in seguito alla crescita di Yildiz . De resto è noto come quelli che vanno da qui a fine campionato siano mesi delicati e decisivi in ottica Nazionale per non perdere l’opportunità di far parte del gruppo europeo.

Obiettivo Nazionale

Luciano Spalletti ha molta stima verso Kean (lo ha ribadito anche in occasione della cerimonia di consegna della Panchina d’Oro a Coverciano di lunedì scorso), ma ha anche ribadito in ogni occasione che è necessario giocare con continuità per poter sperare nella convocazione di giugno. Ed è essenzialmente questa è stata la motivazione che ha indotto il suo attaccante a chieder al suo entourage di attivarsi per cercare una soluzione: nessun problema ambientale nè con i compagni nè tantomeno con Allegri, ma essenzialmente una esigenza personale. Che, peraltro, contemperava il fatto di voler trovare una soluzione all’estero e non in Italia, tanto è vero che non ha voluto prendere in considerazione nè il Monza nè la Fiorentina. Accanto a tutta questa vicenda personale e programmatica in ottica azzurra, va considerata la questione medica che ha inciso in parallelo: a metà dicembre, infatti, Moise Kean si è fermato per curare un problema alla tibia con cui aveva convissuto fino a quel momento me che non ormai si poteva più gestire con farmaci e terapie. La guarigione prevedeva un mese di stop che invece si è allungato fino a ora e che, in prospettiva, si è rivelato il granello di polvere che ha fatto bloccare gli ingranaggi della trattativa con l’Atletico.