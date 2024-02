Bonucci-Juve, pace fatta: nessun ricorso. La nota ufficiale

Dietrofront Bonucci: pace fatta con la Juve

Pace fatta dunque tra la società bianconera e il difensore che, dopo aver lasciato Torino per trasferisi all'Union Berlino, aveva deciso di portare avanti un'azione legale contro il suo vecchio club. Finito fuori rosa, il classe '87 aveva deciso di cambiare area e volare via dall'Italia per la prima volta in carriera. Prima di andare via, però, aveva dato mandato ai suoi legali, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, di dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. In soldoni, una richiesta di risarcimento danni dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento: sedute serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico, divieto di accedere a palestra, piscina e ristorante senza la dovuta assistenza. Decisioni che avrebbero arrecato danni di natura professionale e d’immagine al calciatore. Alla fine, dunque, la vicenda si chiude con un nulla di fatto: tra Bonucci e la Juve torna il sereno.