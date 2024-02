Del Piero, l'incontro con Camarda: "Il calcio è diverso, ma due cose ci accomunano"

Alessandro Del Piero è stato il protagonista speciale di un evento Adidas organizzato a Milano. L'ex capitano della Juventus ha parlato a dei giovani calciatori presenti, tra cui anche Francesco Camarda . Del Piero ne ha approfittato per dare dei consigli all'attaccante del Milan classe 2008, che ha già esordito in Serie A in questa stagione.

Del Piero incontra Camarda: "Due cose ci accoumano"

Del Piero ha risposto così ad una domanda sui punti in comune con il promettente attaccante del Milan: "Cosa rivedo di me in Camarda alla sua età? Non molto perché io ero molto più basso. Ho visto tanti gol che ha fatto e che ha già esordito in prima squadra. Queste sono le due cose che ci accomunano, poi lui avrà il suo percorso".