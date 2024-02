Alcaraz: Juve, sento pressione e mi piace. Un giocatore mi ha sorpreso...

"Sono davvero contento per i paragoni, sono grandi giocatori. Arturo qui ha raggiunto ottimi risultati e sono contento per il paragone. Io devo dare le cose bene e arrivare ai migliori risultati con la squadra. Sono grato per i paragoni ma ora penso a me stesso".

Perché ho scelto la Juventus

"La Juve mi è sempre piaciuta, sono passati grandi giocatori e anche argentini e mi ha attratto questo. Le aspettative sono molto alte e voglio compiere grandi cose. Giocare qui richiede grandi aspettative. Al Racing è stato un debutto importante, è un grande club e sono contento di essere stato li. Anche in Premier ho imparato tanto e ho fatto una crescita a livello fisico. Ora sono preparato e sono in un grande squadra. Quando entri in partite del genera la vita cambia".

Debutto in Inter-Juve

"È stato un debutto non buono dal risultato, ma che mi ha permesso di entrare subito in una partita di livello. Mi piace giocare queste partite, è stato bello. Volevamo un risultato diverso, siamo pronti per lunedì. Lautaro Martinez? Non ho parlato con lui, solo dopo la partita con l’Inter un attimo".

I giovani alla Juve

"In effetti la squadra ha tanti giovani ma ci sono anche gli storici che appoggiano i giovani. Lavorare con tanti ragazzi giovani è bello ma abbiamo bisogno dei più esperti. Si, vedo che stanno lavorando molto con i giovani".