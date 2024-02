Allegri: "Abbiamo imparato dall'Inter. Alex Sandro difficile da trovare"

Allegri e i dubbi di formazione

Su Alcaraz e le scelte in attacco: "Alcaraz? ha buone qualità e potenzialità per migliorare, si è messo a disposizione, non è ancora pronto dall'inizio. Vlahovic non ha niente di particolare, ha questo affaticamento sull'adduttore e settimana prossima dovrebbe essere a disposizione contro il Verona. Per quanto riguarda gli attaccanti porteremo Cerri dalla Next Gen. Chiesa sta bene così come Yildiz e Milik. Domani mattina valuterò e deciderò tra Yildiz e Chiesa chi giocherà". Poi Allegri ha spiegato: "Non saremo affatto demotivati, perché le motivazioni non mancano assolutamente. Vogliamo tornare a giocare la Champions, e domani, se non decisiva, è una partita molto importante. Mentalmente stiamo bene, perdere uno scontro diretto ci sta".