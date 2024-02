Allegri sanzionato dal giudice sportivo: cosa è successo a fine gara con Abisso

La sanzione a Massimiliano Allegri

Juventus-Udinese non ha lasciato in eredità solo il primo ko stagionale all'Allianz Stadium e la squalifica di Bremer. Anche Massimiliano Allegri è stato sanzionato: dovrà infatti pagare una ammenda di diecimila euro ed è stato diffidato "per avere al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Sanzionate, dunque, le proteste nei confronti dell'arbitro Abisso della sezione di Palermo.