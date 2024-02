Juve, Allegri multato dal giudice: ecco cosa ha detto all’arbitro

La rabbia di Allegri

Allegri era furioso per le mancate ammonizioni ai giocatori dell'Udinese che nella parte finale della gara continuavano a perdere tempo e utilizzare tutti i classici giochetti per interrompere il gioco e fare passare minuti sul cronometro, spezzando il già faticoso ritmo della Juventus. Insomma, secondo Allegri, Abisso si è un po' fatto prendere in giro dai giocatori friulani, da qui la critica e i 10.000 euro di multa arrivati con il comunicato del giudice. Ma considerate le circostanze in cui si muove la Juventus, non è neanche la peggiore notizia di un martedì molto più nero che bianco.