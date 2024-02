Chiellini, tra Juve e Lakers: perché tenere d'occhio i primi passi da dirigente

Lo “stagista” Chiellini, invece, si sta facendo una full immersion, che aumenta il suo bagaglio professionale con un punto di vista diverso (il che allarga sempre la visione delle cose). In più unisce la sua passione per lo sport, che non si è mai limitata al calcio, ma ha sempre abbracciato molte altre discipline. Per esempio, i Lakers li studia, ma poi va anche a tifarli alla Crypto.com Arena (come è capitato sabato, quando sugli spalti ci è andato con il suo vecchio amico Sami Khedira , un altro che sta studiando da dirigente, come membro del CdA dello Stoccarda) e con l’iconica maglia numero 8 di Kobe Bryant .

Chiellini e il futuro alla Juve

La vita americana di Chiellini, insomma, non ha perso di intensità nonostante il ritiro dal calcio giocato. Il ritorno in Italia è stato programmato per l’estate e poi si aprirà un nuovo capitolo. La Juventus resta ovviamente una possibilità, ma non ci sono stati contatti, né sembra esserci fretta da una parte e dall’altra. Il rapporto di Giorgio con il club della sua vita è tale per cui non serve pretattica e il sentimento è ricambiato. La Juventus, in questo momento, è in fase di stabilizzazione della nuova dirigenza, parte della quale ha iniziato durante la burrasca di un anno fa, mentre Giuntoli è approdato a luglio. Chiellini, appunto, sta studiando e confermando la certezza che aveva sempre avuto anche da giocatore: non è il ruolo di allenatore che sente suo. La sua viscerale passione per il calcio (che lo porta, ancora oggi, a conoscere minuziosamente i giocatori di qualsiasi squadra europea) la vuole sviluppare dietro una scrivania e non in panchina.