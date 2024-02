Verona-Juve, arbitra Di Bello: tutti i precedenti con i bianconeri

Torna la Serie A con la 25ª giornata di campionato. Ad aprire le danze con gli anticipi del venerdì saranno Torino-Lecce (ore 19) e Inter-Salernitana (ore 21), mentre il match conclusivo si disputerà all'U Power Stadium nella sfida tra Monza e Milan. La Juve scenderà in campo il sabato e andrà a giocare al Bentegodi sotto la direzione dell'arbitro Di Bello, della sezione di Brindisi. I bianconeri dovranno ritrovare l'entusiasmo perduto dopo gli ultimi risultati: il pari con l'Empoli e la doppia sconfitta contro Inter e Udinese. Contro ci sarà un Verona reduce da un buon momento e dal pareggio esterno con il Monza.

Di Bello, i precedenti con la Juve

Sono ben 17 i precedenti tra l'abitro Marco Di Bello e la Juventus per un totale di 11 vittorie, 4 pareggi (ultimo quello dell'Allianz contro il Bologna della stagione corrente) e 2 sconfitte (con Lazio e Genoa). La particolarità sta nel fatto che anche nella gara della scorsa stagione al Bentegodi del 10 novembre 2022 era sempre lui il direttore di gara. I bianconeri in quell'occasione si imposero per 1 a 0 con la rete di Moise Kean. Quanto al bilancio delle reti, sotto la sua direzione, i bianconeri hanno realizzato complessivamente 30 gol e 13 subite.