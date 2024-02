Riscatto Juve, l'allenamento verso il Verona: un recupero (e mezzo) per Allegri

Dusan Vlahovic sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Verona-Juventus, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma il prossimo sabato 17 febbraio alle 18. L'attaccante serbo ha del tutto smaltito il fastidio a un adduttore ed è tornato a lavorare in gruppo come da programma. Una freccia in più nella faretra da scoccare per fare centro nell'operazione riscatto.