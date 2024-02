Danilo, l’idolo Juve e l’umiltà di Gatti: “Quando meno te lo aspetti…”

Danilo ha poi spiegato: "Da qualche anno il calcio italiano è in fase di rinnovamento e valorizza i giovani. Abbiamo sempre guardato l’Italia come a un Paese in cui i giocatori tendono ad arrivare tardi, ma ora stanno facendo uscire giovani che stanno dimostrato il loro potenziale e il loro talento, con buoni risultati. La Juventus sta seguendo la stessa linea ed è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è "l'anno zero", un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo fino alla fine, proprio come in Coppa Italia".

Guardiola e il ritorno in Brasile

Su Guardiola: "Penso che chi non è d'accordo con lui, lo sia per questioni personali o di ego, ma non a livello calcistico. Su questo punto, è unico: la sua intelligenza e il modo in cui pensa al calcio, come gestire il tempo e come occupare lo spazio, aiuta a indottrinare i giocatori. Fa in modo che il 95% dei giocatori della squadra la pensi allo stesso modo e questa è la difficoltà principale per i dirigenti, secondo me. Nel caso di Guardiola, dato che le sue idee sono molto buone, è molto più probabile che le cose funzionino. È una persona che studia molto e che ci tiene alla cura dei dettagli, fa in modo che tutti credano in lui. Ogni riunione che abbiamo avuto nella sala cinema del Manchester City è stata, come l'abbiamo definita io e Fernandinho, una lezione universitaria di calcio. Mi ha reso molto orgoglioso". Poi, sul possibile ritorno in Brasile: "Non sto ancora pensando di tornare. L'América Mineiro è stato il mio primo club e penso che quello che ha fatto Moisés è stato molto bello: tornare alle mie origini e chiudere il cerchio. Ma sto pensando di finire la mia carriera in Europa".