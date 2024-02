Juve-Inter, tra Next Gen e usato sicuro: chi scegli, Soulé o Felipe Anderson?

E restando in zona, così accadrà per almeno uno tra Kaio Jorge, Barrenechea e appunto Soulé . Giovani e parametri. Più giovani negli ultimi tempi alla Juve; più parametri nella storia recente dell’Inter. Non c’è un’unica via. E un po’ dipende dalle mode: nelle ultime curve di Berlusconi al Milan, il buon Galliani si ingegnò con i parametri zero, attirandosi critiche feroci e sberleffi ironici. Quando invece i liceali Donnarumma, Locatelli e Cutrone sono stati promossi tutti assieme e troppo in fretta all’università della Serie A, al Milan è toccata la periferia europea della Champions. Con altri dimenticabili commenti, per la storia rossonera…

Non esiste una regola fissa. Né una risposta sicura al quiz iniziale: Felipe Anderson o Soulé? Uno o l’altro, ma vale anche la tripla come in schedina: 1X2. Dipenderà sia da Yildiz che ha l’X Factor del talento e ancor più da Chiesa che non dribblerà l’incognita del contratto in scadenza nel 2025. Un brasiliano, un argentino, un turco e un italiano: sembra l’inizio di una barzelletta, ma il discorso si fa serio. Dei quattro - si presume dai conti - ne verrà eliminato uno. E scatterà l’alta tensione della successiva discussione. Giusto aver scelto questo anziché quello? Corretto aver venduto uno piuttosto che un altro? Si potrebbe ricominciare con le domande, si andrebbe ancora all’infinito. Non esiste una sicurezza tra cartellino o parametro, né ventenne o trentenne. Ma nell’incertezza (che comprende anche Zaccagni sul Tuttosport di ieri), se davvero Giuntoli ha in pugno Felipe Anderson, di sicuro la Juventus non resterà a mani vuote.