Juve, chi erano i figli di Allegri che ora lo fanno piangere

Max sembra divertirsi un mondo, racconta un aneddoto per ogni giocatore che compare, poi, alla fine, quando compare Mario Mandzukic compare, l'allenatore bianconero fatica a trattenere le lacrime, la voce si spezza per la commozione e lui ne esce cercando di ridere.

Mandzukic in realtà non dice niente di particolare, parla in inglese e spiega come ha vinto la sua ritrosia ai video per amore di Allegri, ma non è il gesto a commuovere il mister. Tra il 2015 e il 2019 il rapporto fra Mario e Max è stato molto intenso, con litigate feroci (Monaco di Baviera su tutte), ma una sincerità e una stima reciproca così grande che i compagni di allora scherzavano chiamando Mandzukic "il figlio illegittimo" di Allegri. E aggiungevano che Sami Khedira era suo fratello, quindi anche lui un altro figlio di Allegri (che non a caso spende bellissime parole per il centrocampista tedesco, giocatore di intelligenza calcistica superiore). «Mario era buffo», dice Allegri trattenendo le lacrime e poi racconta la pigrizia, le paturnie e la straordinaria capacità di decidere le partite del gigante croato. E ai tifosi viene un bel po' di nostalgia...