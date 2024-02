Landucci, la richiesta a Vlahovic e Yildiz prima di Verona-Juve: cosa gli ha detto

Torna Vlahovic al centro dell'attacco bianconero dopo aver saltato Juve-Udinese, dopo il problema all'adduttore della coscia destra. E torna in coppia con Kenan Yildiz dal primo minuto, come accaduto a San Siro contro l'Inter. Il centravanti bianconero ha effettuato il riscaldamento al Bentegodi con una fascia contenitiva alla gamba sinistra.

Landucci e la "riunione" con Vlahovic e Yildiz

Nel corso del riscaldamento, Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha preso da parte Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Una sorta di mini riunione prima del calcio d'inizio di Verona-Juve per ripetere i concetti principali che la coppia d'attacco bianconera dovra tenere a mente. "Mi raccomando, state vicini, giocate vicini", questo il messaggio che l'allenatore in seconda ha trasmesso ai due, che subito dopo hanno continuato in privato la loro chiacchierata. Vlahovic ha parlato fitto con il compagno coprendosi la bocca, dandogli delle indicazioni.