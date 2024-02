Juve, la verità sul contratto di Allegri e le clausole per divorziare

Questo lo deciderà lo stesso Allegri, magari insieme a Giuntoli e con la supervisione di John Elkann. La situazione, in fondo, è nota: per rimanere Max vorrebbe allungare il contratto per non iniziare la stagione con l'accordo in scadenza, tuttavia la dirigenza che è molto soddisfatta del lavoro di Allegri, al momento, non sembra avere fretta di allungare l'intesa con l'attuale allenatore. Situazione di stallo, nella quale nessuno sembra muoversi in modo diretto.

Allegri-Juve, le voci e la via d'uscita che non c'è

E intanto iniziano a circolare voci su una presunta via d'uscita per separarsi a fine stagione senza troppe discussioni. Una specie di clausola dentro il contratto di Allegri che regolerebbe l'addio in modo non troppo dispendioso per la Juventus. Beh, quella clausola non c'è e non c'è neanche un accordo verbale fra le parti, anche perché il contratto di Allegri era stato stilato e firmato dalla precedente dirigenza. Ed è un contratto piuttosto "normale", quindi senza particolari vie d'uscita. Ciò non significa che Allegri e la Juventus non trovino, senza grossi problemi, un accordo nei prossimi mesi, senza bisogno di una clausola, ma riunendosi e cercano di capire le intenzioni, i presupposti per continuare o meno e le esigenze economiche dell'uno e dell'altra. Insomma, un compromesso si trova sempre, soprattutto se ci si conosce da tanto tempo.

Aprile decisivo per il futuro di Allegri alla Juve

Ma la Juventus e Allegri vogliono divorziare? Perché alla fine la domanda vera è questa. Al momento tutte e due le parti giurano di no. Allegri, anzi, vorrebbe rinnovare. E la Juventus si dice estremamente soddisfatta del lavoro svolto da Max fino a qui. Il nocciolo della questione, quindi, rimane il rinnovo e, quindi, i prossimi due mesi, due mesi e mezzo: se la firma non dovesse arrivare entro la fine di aprile (diciamo dopo le semifinali di Coppa Italia con la Lazio), allora lo scenario di un divorzio non sarebbe più solo una voce o un'ipotesi.