Futuro Allegri, crisi Juve rilancia il dilemma: tifosi si spaccano, Giuntoli...

La storia, come sempre, verrà scritta dai fatti. E non farà eccezione quella relativa alla Juventus e Allegri , legati al momento sino al termine della prossima stagione (giugno 2025), ma con un futuro che risulta meno preciso - come orizzonte temporale - di quanto dicano le carte. Il perché lo sanno pure i sassi: non avrebbe senso iniziare la prossima annata con un allenatore in scadenza contrattuale. Perché ne andrebbe della sua credibilità al cospetto dei giocatori con tutto ciò che comporta: ovviamente nulla di positivo e virtuoso. Una verità talmente conclamata che lo stesso direttore tecnico Cristiano Giuntoli , meno di 10 giorni fa, un’ora prima di Juventus-Udinese finita poi 0-1, invitato ai microfoni a fare il punto sulla situazione in essere disse: «Siamo felicissimi di lavorare con Allegri, ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore e lo sta facendo anche ora con un gruppo di ragazzi e con il suo staff che stanno realizzando cose straordinarie. Ha un anno e mezzo di contratto, noi abbiamo la volontà di proseguire con lui e a fine anno abbiamo tempo di metterci a sedere e programmare il futuro insieme».

Versante Allegri

Sull’altro versante, ovvero quello di Allegri, il tecnico sullo stessa tema risponde ormai da settimane che ora l’importante è essere concentrati sugli obiettivi, che dopo questa stagione ha un altro anno di contratto e che quindi se ne parlerà. Anche se proprio il giorno prima delle dichiarazioni di Giuntoli, ovvero alla vigilia della gara con i friulani, il tecnico livornese a chi gli chiedeva del futuro ribadiva sì, la durata del contatto, aggiungendo poi che in realtà «noi allenatori dipendiamo sempre dai risultati». Ecco, dato per pacifico che per proseguire occorrerà non fallire il traguardo prefissato per questa stagione, ovvero ritornare in Champions dopo un anno alla finestra per via dell’esclusione decisa dall’Uefa, l’andamento delle ultime settimane impone riflessioni sull’argomento della panchina. Non esiste bilancino del farmacista capace di pesare con precisione quanto abbiano influito le voci e i rumors (il nome di Thiago Motta continua a rimbalzare) su chi siederà sopra quella bianconera, ma gli ultimi risultati deludenti con annesse performance sottotono non si possono ascrivere solo al ridimensionamento del sogno scudetto svanito e cullato da buona parte dello spogliatoio.

Del resto gli equilibri si reggono in maniera sicura solo se gli appoggi sono solidi anche se, in generale, nel calcio l’ipocrisia spesso trova diritto di cittadinanza. Sì, non è così dappertutto. Lo sport dei motori, per esempio, certi imbarazzi li ha superati da tempo. Due esempi lampanti? Il passaggio di Valentino Rossi alla Yamaha con tanti saluti alla Honda, uscito con quasi mezza stagione ancora da disputare, e quello recentissimo della Formula 1, con la notizia arrivata in carta bollata per cui Hamilton finirà in anticipo il suo contratto con la Mercedes (!) per andare, la prossima stagione, quella del 2025, alla Ferrari (!).