C'è un'altra Juve che chiede spazio: i volti da memorizzare per l'anno prossimo

Lecito immaginare per loro, se non una prossima annata di apprendistato in prima squadra, un’esperienza formativa ai massimi livelli del calcio italiano in alternativa. La stessa strada che imboccherà, salvo colpo di scena, anche Joseph Nonge Boende , centrocampista box-to-box addirittura del 2005 che lo staff bianconero ha già voluto stabilmente in prima squadra per il campionato in corso.

Ma i talenti forgiati a Vinovo, come detto, sono davvero tanti. E per ognuno, d’estate in estate, viene individuata la via reputata più opportuna per completarne il percorso di crescita. Così, al fianco dei Barrenechea e dei Kaio Jorge, ci sono coetanei che si stanno facendo le ossa all’estero o in Serie B, come era capitato – per fare un esempio – con Fagioli un anno “in Erasmus” alla Cremonese.