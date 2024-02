Giuntoli, il futuro di Allegri e la verità su Alcaraz: “Non c’era più tempo”

L'innesto di Alcaraz e la sua situazione

"Avevamo l'esigenza di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamenti di un gruppo del quale siamo molto contenti, la possibilità ci è capitata a 48 ore dalla fine del mercato e non c'era il tempo di negoziare il contratto, in futuro ci sarà modo e tempo di parlarne col club di appartenenza - aggiunge - Siamo molto contenti del ragazzo, è appena arrivata, ci siamo protetti da possibili infortuni e quant'altro. Abbiamo fatto un'operazione light, corretta anche dal punto di vista economico. Non avevamo l'esigenza di prendere un titolare ma di aumentare la rosa sul piano numerica prendendo un prospetto futuribile".